Austria's Largest State Visit to China Imminent

Kurz and Van der Bellen: Press conference on the occasion of the state visit to China / Picture: © www.bundespraesident.at / Carina Karlovits/HBF

The two heads of state will be accompanied by Foreign Minister Karin Kneissl, Environment Minister Elisabeth Köstinger, Economics Minister Margarete Schramböck and Infrastructure Minister Norbert Hofer.

Around 170 entrepreneurs, including WKP President Christoph Leitl, as well as 30 scientists and cultural representatives will travel with them.

In addition to Beijing, the regional metropolis of Chengdu will be visited, where an Austrian Consulate General will be opened. This will be led by Birgit Murr, who has already gained experience in Shanghai.

The aim of the state visit is to further expand bilateral relations, especially in the fields of business, science, culture and the environment.

Projects in view of the Winter Olympics 2020 in Beijing are also of interest.

In addition, Austria wants to participate in the very dynamic development of research in China.

Agreements on cultural exchange are also in preparation.

Meetings with President Xi Jinping, Prime Minister Li Keqiang and Parliament President Li Zhanshu are on the agenda for Alexander Van der Bellen.

According to his own words, he also wants to meet human rights activists, and believes that this will be possible. However, it is doubtful that this will be possible in practice.

Alexander Van der Bellen acknowledged that Austria and China have different views on human rights issues and referred to Austria's participation in the EU-China human rights dialogue.

Sebastian Kurz, on the other hand, emphasizes the positive developments in China, namely that the UN veto power China is an important international player in the fight against climate change or - as is currently evident - the North Korea conflict.

China is a country with an economic growth of 6.5 percent this year and already more than 900 Austrian companies operating in the country.

The infrastructure project "Silk Road Economic Belt and the 21st-century Maritime Silk Road", also known as the "One Belt and One Road Initiative" will also be discussed during the visit.

Christoph Matznetter, Günther Apfalter, Andreas Gerstenmayer, Wolfgang Leitner, Helmut List, Michael Otter, Martin Glatz, Christina Schösser, Fabian Gems, Franz Rössler and Christian Fuchssteiner will also participate.

Schedule:

Staatsbesuch von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen und von Frau Mag.a Doris Schmidauer in der Volksrepublik China vom 7. – 12. April 2018



Samstag, 7. April

14.15 Uhr (OZ): Kranzniederlegung beim Denkmal für die Helden des Volkes (Tianamen Platz/Peking)

14.30 Uhr (OZ): Führung durch die Verbotene Stadt und Besichtigung des Hutong-Viertels (Peking)

19.00 Uhr (OZ): Teilnahme am Willkommensempfang der österreichischen Wirtschaft/Rede (Hotel Four Seasons/Peking)



Sonntag, 8. April

09.30 Uhr (OZ): Eröffnung der Wirtschaftskonferenz AUSTRIA CONNECT China 2018/Rede (Hotel Four Seasons/Peking)

13.00 Uhr (OZ): Teilnahme an Signing Ceremony von Verträgen (Hotel Four Seasons/Peking)

16.10 Uhr (OZ): Arbeitsgespräch mit Ministerpräsident LI Keqiang (Diao Yu Tai State Guest House Beijing/Peking)

17.00 Uhr (OZ): Begrüßungszeremonie durch den Staatspräsidenten der Volksrepublik China, XI Jinping und Frau Prof.in PENG Liyuan mit militärischen Ehren (Große Halle des Volkes/Peking)

17.15 Uhr (OZ): Arbeitsgespräch mit Staatspräsident XI Jinping im Beisein der Delegationen (Große Halle des Volkes/Peking)

18.30 Uhr (OZ): Staatsbankett gegeben von Staatspräsident XI Jingping und Frau Prof.in PENG Liyuan (Große Halle des Volkes/Peking)

20.30 Uhr (OZ): Gemeinsame Pressekonferenz von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen und Bundekanzler Sebastian Kurz (Hotel Four Seasons/Peking)



Montag, 9. April

09.15 Uhr (OZ) Gespräch des Bundespräsidenten, der Regierungsmitglieder und WKO-Präsident Christoph Leitl mit mitgereisten Journalisten

11.45 Uhr (OZ): Treffen mit Experten des Eco Forum Global und Studenten und chinesischen NGOs im Umweltbereich (Beijing Normal University)

15.50 Uhr (OZ) Arbeitsgespräch mit dem Vorsitzenden des Volkskongresses, LI Zhanshu (Große Halle des Volkes/Peking)



Dienstag, 10. April

09.30 Uhr (OZ): Eröffnung der BOAO-Plenarsitzung/Rede (BOAO-Forum/Haikou)



Mittwoch, 11. April

15.30 Uhr (OZ): Eröffnung des Österreich-Sichuan Wirtschaftsforums und Eröffnungszeremonie des Österreichischen Generalkonsulates und Außenwirtschaftscenter Chengdu der Wirtschaftskammer Österreich/Rede (Hotel Shangri-La/Chengdu)

18.00 Uhr (OZ): Gespräch mit Mitgliedern der Provinzregierung von Sichuan (Jinjiang Hotel/Chengdu)



Donnerstag, 12. April

09.40 Uhr (OZ): Verabschiedung eines ÖBB Rail Cargo Zuges durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Sebastian Kurz und dem Vorstandtsvorsitzenden der ÖBB-Holding, Andreas Matthä (Qing Baijiang Area/Chengdu)

11.00 Uhr (OZ): Besichtigung des Du Jiangyan Water Conservancy Project, UNESCO-Welterbe (Du Jiangyan County/Chengdu)

13.40 Uhr (OZ): Besichtigung des Jianfu Palastes am Berg Quingcheng, UNESCO-Welterbe (Tianfu Chayuan/Chengdu)

15.00 Uhr (OZ): Besichtigung des Du Jiangyan Panda Parks (Chengdu) 16.40 Uhr (OZ): Besichtigung des Stadtentwicklungsgebietes Tian Fu New Area/Smart City (Tian Fu New Area/Chengdu)