Open House: Discover Vienna's Unique Architectural History

Open House Vienna: Architecture for all / Picture: © Wikimedia Commons / After Rudolf von Alt [Public Domain]

Open House is a simple but powerful concept: showcasing outstanding architecture for all to experience, completely free of charge.

Vienna has a unique architectural history and a wide variety of modern building culture. Art nouveau on one corner and modern architecture right next door.

Often enough, we walk by these architectural gems without giving them a second look.

Open House Vienna is set to open doors of commercial and residential buildings, of highlights in the history of architecture and state of the art contemporary buildings.

Open House initiatives invite everyone to explore and debate the value of a well-designed built environment.

This is what Open House is all about:

Architecture for all: regardless of age, origin, education, or income.

Architecture and building culture in all their diversity: old and new, big and small, residential and commercially used buildings – we present them all, next to each other and without judgement.

A look behind the façades: We also show buildings that are usually not easily accessible. We show buildings from all sides.

Visitors can feel first-hand how architecture can contribute to an improved quality of life. They are given a fresh look at familiar things, as well as insight into new ones.

Open House Vienna invites residents and guests,

to get to know their neighborhood and previously unknown parts of the city.

to personally experience architecture,

to get a fresh look at architecture and design as such, and

to feel the urban energy of Vienna.

Participating Buildings 2019

k.k. priv. Länderbank - Tresorraum, 1010 Wien, Hohenstaufengasse 3

Tresorraum Wipplingerstraße 27, 1010 Wien, Wipplingerstraße 27

Palais Ferstel, 1010 Wien, Strauchgasse 4

Palais Esterházy, 1010 Wien, Wallnerstraße 4

Dominikanerkloster, 1010 Wien, Postgasse 4

Die Angewandte Wörle-Schwanzer-Trakt, 1010 Wien, Oskar-Kokoschka-Platz 2

Die Angewandte VZA7, 1030 Wien, Vordere Zollamtstraße 7

Italienisches Kulturinstitut, 1030 Wien, Ungargasse 43

NHP_Reisnerstraße 53, 1030 Wien, Reisnerstraße 53

Markhof, 1030 Wien, Markhofgasse 19

GRÜNSTATTGRAU Dach und Hofbegrünung, 1040 Wien, Favoritenstraße 50

Atelier Abendroth Architekten, 1050 Wien, Franzensgasse 21/5

Das Wohnchamäleon am Dach, 1050 Wien, Pilgramgasse 8

neunerhaus Gesundheitszentrum, 1050 Wien, Margaretenstraße 166

Reumannhof, 1050 Wien, Margaretengürtel 100-101

MA 48 Fassadenbegrünung, 1050 Wien, Einsiedlergasse 2

ehem. Wiener Werkstätte, 1070 Wien, Neustiftgasse 32-34

grätzlhotel Neubau, 1070 Wien, Neustiftgasse 48

Billrothhaus, 1090 Wien, Frankgasse 8

Kapelle Rossauer Kaserne, 1090, Schlickplatz 6

WUK Werkstätten und Kulturhaus, 1090 Wien, Währinger Straße 59

Sigmund-Freud-Hof, 1090 Wien, Gussenbauerstraße 5-7, Stiege 2

MIO, 1100 Wien, Adele Bloch-Bauer-Promenade 20

Gleis 21, 1100 Wien, Bloch-Bauer-Promenade 22

Stadtelefant, 1100 Wien, Bloch-Bauer-Promenade 23

Wohnen im Grünen Markt, 1100 Wien, Maria-Lassnig-Straße 32

Grätzelmixer, 1100 Wien, Bloch-Bauer-Promenade

Wiener Essig Brauerei, 1100 Wien, Waldgasse 3

Gugumuck, 1100 Wien, Rothneusiedl, Rosiwalgasse 44

Haschahof, 1100 Wien, Rosiwalgasse 41-43

Gemeinsam in Simmering, 1110 Wien, Simmeringer Hauptstraße 192a

Vornehme alte Dame unter Freunden, 1120 Wien, Wolfganggasse 12

U-Bahnstation am Schöpfwerk, 1120 Wien, U-Bahnstation

Am Schöpfwerk, 1120 Wien, Am Schöpfwerk 29, Treffpunkt Apotheke

Kirche am Schöpfwerk, 1120 Wien, Lichtensterngasse 4

Heim der Franziskanerinnen, 1130 Wien, Stock im Weg 1

Büro- und Wohngebäude Hietzing, 1130 Wien, Hietzinger Hauptstraße 46

58 Sekunden, 1140 Wien, Loudonstraße 14

Seelsorgezentrum Oberbaumgarten, 1140 Wien, Hütteldorfer Straße 282

Mariahilfer Straße 182, 1150 Wien, Mariahilfer Straße 182/ Denglerg. 2

ehem. Dorotheum, 1150 Wien, Koberweingasse 1

Kleingartenhaus Schmelz, 1150 Wien, Verlängerte Guntherstraße, Gruppe 1 Parzelle 6

Wohnsiedlung Schmelz, 1150 Wien, Mareschplatz 5a

BRG 16 Schumeierplatz, 1160 Wien, Schuhmeierplatz 7

Ottakringer Brauerei, 1160 Wien, Ottakringerplatz 1

Johann-Nepomuk-Berger Platz, 1160 Wien, Johann-Nepomuk-Berger Platz

Konrad-Lorenz-Institut, 1160 Wien, Savoyenstraße 1A

Wohnhausanlage Sandleiten, 1160 Wien, Matteottiplatz

Türkenwirtgebäude, 1190 Wien, Dänenstraße 4

Karl-Seitz-Hof, 1210 Wien, Karl-Seitz Park

Frauen-Werk-Stadt, 1210 Wien, Carminweg 8

Frauen-Werk-Stadt Kindergarten, 1210 Wien, Carminweg 6 / Stg.2

notgalerie, 1220 Wien, Urbanes Feld - Seestadt Aspern

BG und BRG Seestadt, 1220 Wien, Maria-Trapp-Platz 5

PopUp Dorms, 1220 Wien, Sonnenallee 28

GreenHouse, 1220 Wien, Sonnenallee 41

Que[e]rbau Seestadt, 1220 Wien, Maria-Tusch-Straße 2

Hut und Stiel, 1220 Wien, Naufahrtweg 14a

Wiener Tafel - TafelHaus, 1230 Wien, C18/211, Laxenburger Str. 365

little sister in a dress, 1230 Wien, Terramaregasse 2, Parzelle 67, KLG Schlosssee

Fabrik 1230, 1230 Wien, Breitenfurter Straße 176

Alte Klavierfabrik Atzgersdorf, 1230 Wien, Endresstraße 18

Mauerseglerei, 1230 Wien, Endresstraße 59c

Wotruba Kirche, 1230 Wien, Ottillingerplatz 1

gemini+, 2371 Weißenbach, Weißenbach 117

Wienerwaldbad Purkersdorf, 3002 Purkersdorf, Fürstenberggasse 9

B.R.O.T. Pressbaum, 3021 Pressbaum, Haitzawinkel 11g

NÖ Krido1 - Stelzenhaus Kritzendorf, 3420 Klosterneuburg, Oberer Durchschlag 11, Strombad Kritzendorf

NÖ Krido2 - Stelzenhaus Kritzendorf, 3420 Klosterneuburg, Krähenweg 9, Strombad Kritzendorf

About Open House

"Open House" started in early 1992 in London.

Victoria Thornton, an architect herself, founded Open House as a small non-profit organization with the aim of bringing design and architecture closer to the residents of the city.

Open House London is the inventor of the Open House concept.Ten years later, the first Open House took place outside of London, in New York.

Meanwhile, this format exists in more than 30 cities worldwide: from Buenos Aires to Rome, Tel Aviv, and Melbourne.

Cityplan /Buildings Download