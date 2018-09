Austria's European Heritage Day - Join Them!

Austria's European Heritage Day on 30 September 2018. The theme will be "Sharing treasures - European cultural heritage year". / Picture: © Bundesdenkmalamt (BDA)

The European Union declared 2018 the European Year of Cultural Heritage. The theme year is intended to raise awareness of European history and values and strengthen the feeling of a European identity.

Monument Day (EHD) is the Austrian contribution to the European Heritage Days initiative and the annual monument event in Austria.

It is organised and carried out by the Federal Monuments Office and takes place every year nationwide on the last Sunday in September.

The aim is to sensitise the public to the importance of cultural heritage, to make it a tangible experience and to arouse interest in the interests of monument protection and preservation. In addition, all measures taken in this context should highlight the importance of cultural heritage for society and the economy and make people aware of its role in its preservation, protection and accessibility.

Special attention will be paid to current challenges such as digitisation, financing, environmental pollution and illegal trade in cultural goods.

Each year, the Day of the Monument is dedicated to a different theme, which opens up new and often unusual perspectives on Austria's cultural heritage.

On 30 September 2018, the theme will be "Sharing treasures - European cultural heritage year".

2018 is also an important commemorative year for Austria. The First Republic was founded 100 years ago. The 150th anniversary of the death of the writer and painter Adalbert Stifter is celebrated, and Austria commemorates the 100th anniversary of the death of the artists Gustav Klimt, Egon Schiele, Koloman Moser and the architect Otto Wagner.

Another focal point is archaeology, which makes it possible to uncover the treasures of history and make them accessible to people.

In keeping with this, the Day of the Monument in the European Cultural Heritage Year under the motto "Sharing Treasures" shows the significant role of monuments in Austria in raising awareness and thus makes a significant contribution to strengthening European values and identity.

Seeing the familiar differently - this could be the motto on which most of the events on the day of the monument are based. Unless otherwise stated, all programme items of the event can be visited free of charge on the day of the monument.

The programme in Vienna:

(Programme for other provinces see provided links below)

Art & Style Store – ehemaliges Boulevard Theater Wiederentdeckter Schatz

Hofburg – Ahnensaal Ahnensaal: 250. Geburtstag von Kaiser Franz II./I.

Hofburg – Arbeitszimmer Erstmalige Besichtigung des Arbeitszimmers von Kaiser Franz II./I.

Hofburg – Fotoausstellung Elementare Architektur – Kulturlandschaften – Bäuerliche Architektur

Hofburg – Sterbezimmer und Kapelle Sterbezimmer und Kapelle von Kaiser Franz II./I.

Hofburg – Die Wiener Hofburgkapelle Wiener Sängerknaben als musikalisches Kulturerbe

Hofburg – Die Wiener Hofmusikkapelle Messe mit der Wiener Hofmusikkapelle

Internationales Dialogzentrum (KAICIID) Rundgang: Architektur und Kunst genießen

Irakische Botschaft Palais Larisch-Moennich: Mesopotamien – Land der verborgenen Schätze

Jüdisches Museum Wien Schätze und Geschichte(n) teilen

Kunsthistorisches Museum Wien Geschenke aus Liebe und Politik in der Kunstkammer Wien

METRO Kinokulturhaus Führung durch die Ausstellung: „DIE STADT OHNE“

Michaelerkirche Kirchenführung: Eine historische Kirche für die Gegenwart

Österreichische Nationalbibliothek – Esperantomuseum Esperantomuseum: Sprache verbindet

Österreichische Nationalbibliothek – Globenmuseum Globenmuseum: Geschichte und Geschichten

Österreichische Nationalbibliothek – Institut für Restaurierung Institut für Restaurierung: Digitalisierung statt Konservierung

Österreichische Nationalbibliothek – Literaturmuseum Literaturmuseum: Faszinierende Zeugen der Wiener Moderne

Österreichische Nationalbibliothek – Papyrusmuseum Papyrusmuseum: 180.000 antike Zeitzeugen im Original

Österreichische Nationalbibliothek – Prunksaal Prunksaal: Schatzkammer des Wissens

Österreichische Nationalbibliothek – Sammlung von Handschriften und alten Drucken

Sammlungen von Handschriften und alten Drucken: Die Goldene Bulle – Einblick in ein europäisches Dokument von Weltrang

Österreichische Akademie der Wissenschaften

Schätze des Wissens erleben – von Ephesos bis zum World Wide Web

Österreichische Postsparkasse – MAK Anlässlich der Ausstellung „POST OTTO WAGNER. Von der Postsparkasse zur Postmoderne“

Österreichische Postsparkasse – TU Anekdoten zur Postsparkasse

Palais Erzherzog Wilhelm – Deutschmeisterpalais, OFID Führungen durch die Prunkräume und ehemaligen Stallungen

Palais Fürstenberg Rundgang durch das österreichische Buchgewerbehaus

Palais Niederösterreich Führungen durch die historischen Veranstaltungsräume des Palais Niederösterreich

Salvatorianerkolleg St. Michael Führungen durch das restaurierte Kaiseroratorium

Schatzkammer und Museum des Deutschen Ordens Der Schatz des Ordens – Das Erbe der Ritter – Die stillen Zeugen der Geschichte

Universität Wien – Arkadenhof Führungen durch den Arkadenhof der Universität Wien

Wiener Secession Die Secession – Nach der Generalsanierung

Wöckherl-Orgel der Franziskanerkirche Präsentation von Betchor und Wöckherl-Orgel im

Wiener Franziskanerkloster

Wollzeile Eins Passage: Alt trifft Neu

Arena Wien – Ehemaliges Schweineschlachthaus St. Marx 110 Jahre Schlachthof: Eine Ausstellung führt durch die Geschichte

Belvedere 21 – Museum für zeitgenössische Kunst Zurück in die Zukunft – eine

Architekturikone wird 60 Jahre

Haus der Industrie Historische Führung im Haus der Industrie

Oberes Belvedere – Canalettoblick Wien vom Belvedere aus gesehen: Der Canaletto- Blick

Oberes Belvedere – Neuaufstellung Typisch Österreich? Höhepunkte der Neuaufstellung des Oberen Belvedere

Unteres Belvedere Flower-Power made in Austria: Blühende Paradiese von Eugen bis Klimt

Französische Botschaft Gebäude im französischen Art Nouveau mit Festsälen und Kunstwerken

Vorwärts-Haus Victor Adler und die Geschichte des Vorwärts- Hauses an der Rechten Wienzeile 97

Blue Shield – Kinder und Kulturerbe im Krieg Das Kulturerbe in Syrien: Zwischen Kulturpädagogik und Kunsttherapie

Pfarrkirche Altlerchenfeld Gemalter Glaube: Der Freskenzyklus – Ein Meisterwerk der Romantik

Volkskundemuseum Wien Einblicke in die Vorbereitungen einer Sonderausstellung

Billrothhaus Medizinhistorische Schatzkammer der Gesellschaft der Ärzte in Wien

Universitätscampus Altes AKH Führung durch den Campus der Universität Wien

Bahá’í Center Austria Führung im ehem. k. k. Offizierskasino mit Einblick in das Restaurierprojekt 2009–2010

Evangelische Kreuzkirche Hietzing Kirchenführung: Im Zentrum des christlichen Kosmos

Otto Wagner Kirche Führung durch die Otto-Wagner-Kirche „Zum Heiligen Leopold“

Technisches Museum Wien Führung im TMW: „Musik liegt in der Luft“

Anton-Brenner-Wohnungsmuseum Wiener Architekturgeschichte erleben

Wiener Tramwaymuseum – WTM „Rollendes Museum“ mit denkmalgeschützten historischen Wiener Tramwaywagen

Vom Grand Etablissement Gschwandner zum Reaktor Vom Heurigen zur Lagerhalle – und alles bleibt authentisch

Beethoven Museum Beethoven auf Sommerfrische

Stadtbahnbögen 205-201, 384, 354 Initiative Denkmalschutz + CrossZone: Stadtbahnbögen reloaded!

Waschsalon Karl-Marx-Hof Klinker statt Klunker: Das Rote Wien im Waschsalon Karl-Marx-Hof

Further information can be found under the following links:

https://tagdesdenkmals.at/

https://www.kulturerbejahr2018.at/en/