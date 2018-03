80th Anniversary of Mexico’s Protest Against Anschluss of Austria to Hitler-Germany

Kneissl: We thank Mexico for taking this courageous step. / Picture: © Vindobona

This day “is an important date in our country’s recent history, and in the relationship between Austria and Mexico” said Foreign Minister Karin Kneissl on the 80th anniversary of Mexico’s protest against Anschluss. “We thank Mexico for taking this courageous step.”



The note of protest signed by Isidro Fabela, Mexico’s ambassador to the League of Nations, stated unambiguously that “the political extinction of Austria, in the form and circumstances in which it has taken place, constitutes a serious infringement of the League Covenant and the established principles of international law“.



Not only did the note argue that the great powers should have guaranteed Austria’s independence, it also reminded Austria of the obligations it had entered into under the Treaty of St. Germain.



The Mexican note (read original below) of protest has provided an occasion for a range of conferences both in Mexico and in Austria.



“Maintaining international law in international relations remains a key safeguard for the security and prosperity of our states. Austria advocates a strong and effective multilateral system built on the foundations of defined rules and international law. Mexico is an important partner in our foreign policy efforts to strengthen and expand this system,” Karin Kneissl stated.



Austria–Mexico relations



Diplomatic relations have not always been so good. But over the years they have strengthened. In 2005, Austrian President Heinz Fischer became the first Austrian head of state to visit Mexico. In 2006, former President Vicente Fox reciprocated the visit by paying a state visit to Austria.



In 1519 Moctezuma's headdress and other pre-hispanic artifacts were removed from Mexico and were taken to Austria. Today they are on display at the Weltmuseum Wien (former Museum of Ethnology) in Vienna.



Over the centuries there has been much discussion and negotiation as to whether Austria should return the objects. In 2014, it was declared and obviously aceccepted that the headdress was too fragile to travel and therefore cannot be returned.



According to Wikipedia, "in 2017 the two-way trade between both nations amounted to $1.7 billion USD. Austria is Mexico's 36th biggest foreign direct investor. Between 1999 - 2012, Austrian companies invested over $135 million USD in Mexico. During the same time period, Mexican companies invested $210 million USD in Austria. Mexico's main exports to Austria include: machinery, electronics, car parts and beer. Austria's main exports to Mexico include: pharmaceutical products, steel, aluminum and paper."

Original Note dated 19 March 1938

Herr Generalsekretär !



Angesichts der Unterdrückung Österreichs als unabhängiger Staat infolge einer bewaffneten ausländischen Intervention und im Hinblick darauf, dass der Rat des Völkerbundes zwecks Anwendung des Artikels 10 des Völkerbundpaktes, welcher die Verpflichtung auferlegt, die Unversehrtheit des Gebietes und die politische Unabhängigkeit aller seiner Mitglieder zu achten und gegen jeden äußeren Angriff zu wahren, bisher noch nicht einberufen worden ist, habe ich die Ehre, ihnen gemäß den Weisungen der Regierung von Mexiko folgende Erklärungen zu übermitteln und bitte Sie, diese den Mitgliedstaaten unserer Institution zur Kenntnis bringen zu wollen.



Der politische Tod Österreichs in der bekannten Form und unter den bekannten Umständen stellt ein schweres Attentat gegen den Völkerbundpakt und gegen die übernommenen Grundsätze des Völkerrechts dar.



Infolge eines Gewaltstreiches hat Österreich aufgehört, als unabhängige Nation zu bestehen. Diese Intervention ist eine offensichtliche Verletzung unseres Paktes sowie der Verträge von Versailles und Saint Germain, welche die Unabhängigkeit Österreichs für unabänderlich erklären. Diese unabänderliche Unabhängigkeit hätte nicht nur durch die Großmächte, die das Genfer Protokoll von 1922 unterzeichnet haben, geachtet und garantiert werden müssen, die bei diesem Anlass feierlich ihren Entschluss erklärt haben, die politische Unabhängigkeit, die territoriale Unversehrtheit und die Souveränität Österreichs zu achten, sondern auch durch die österreichische Regierung selbst, da der erwähnte Staatsvertrag von Saint Germain und das Genfer Protokoll Österreich zumindest die Verpflichtung auferlegen, die Zustimmung des Völkerbundrates einzuholen, sofern es sich um die Aufrechterhaltung seiner Unabhängigkeit innerhalb seiner gegenwärtigen Grenzen als selbstständiger Staat und absoluter Herr seiner Entschlüsse handelt. Daher muss jedes Abkommen und jede Entschließung, die darauf gerichtet sind, die österreichische Unabhängigkeit zu beeinträchtigen, als rechtswidrig betrachtet werden und ebenso muss jeder Versuch gleichgültig welcher ausländischen Regierung, der diesen Grundsätzen und Verpflichtungen zuwiderläuft, von den Mitgliedern des Völkerbundes als Willkürakt und untragbar angesehen werden.



Die Tatsache, dass die Behörden in Wien die Macht dem gewaltsamen Besetzer übergeben haben, kann dem Angreifer nicht als Entschuldigung dienen und der Völkerbund darf diese vollendete Tatsache nicht ohne die energischsten Proteste und die in den Artikeln des Völkerbundpaktes vorgesehenen Gegenmaßnahmen hinnehmen.



Andererseits vertreten die Behörden, welche die vollziehende Gewalt preisgegeben haben, keineswegs das österreichische Volk, das sicherlich den Tod seines Vaterlandes als eine düstere Tragödie ansieht; die Behörden selbst, welche der Gewalt weichen mussten, haben nicht frei gehandelt, da ein erzwungener Willensakt kein Willensakt ist. Infolgedessen würden die Mitgliedstaaten des Völkerbundes die Handlungen und Worte dieser Behörden nicht als freie und rechtmäßige Äußerung der Nation ansehen, welche der militärischen Gewalt unterworfen ist.



Die Regierung von Mexiko, die die Grundsätze des Völkerbundpaktes stets achtet und ihrer Außenpolitik, die keine mit Gewalt herbeigeführte Eroberung hinnehmen kann, immer treu bleibt, protestiert auf das kategorischste gegen den äußeren Angriff, dessen Opfer die Republik Österreich geworden ist. Sie erklärt der öffentlichen Meinung der Welt, dass nach ihrer Ansicht die einzige Methode, den Frieden zu erhalten und neue internationale Attentate wie die gegen Äthiopien, Spanien, China und Österreich zu vermeiden, darin besteht, die Verpflichtungen zu erfüllen, welche der Völkerbundpakt, die abgeschlossenen Verträge und die Grundsätze des Völkerrechtes auferlegen. Im gegenteiligen Fall würde nicht viel später die Welt in eine viel schwerere Konflagration verwickelt werden, als diejenige ist, die man vermeiden will, indem man außerhalb des Systems des Völkerbundes zu handeln sucht.



Isidro Fabela