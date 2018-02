Embassy of the Kingdom of Spain in Vienna, Austria

National flag and ensign of the Kingdom of Spain / Picture: © Wikipedia / Public Domain

EMBASSY OF THE KINGDOM OF SPAIN

Argentinierstraße 34, 1040 Wien

Tel: (+43 / 1) 505 57 88

Fax: (+43 / 1) 505 57 88 125

E-mail: emb.viena@maec.es

Internet: http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/VIENA/

Emergency call: (+43 / (0) 664) 120 32 96

Office hours: Mo - Do 09:00-17:00; Fr 09:00-14:00



S.E. Herr Juan Bautista SUNYE MENDIA, m

Ambassador, (09.10.2017)

Herr Miguel ALONSO BERRIO, m

Minister, (01.08.2016)

Frau Sonia Isabel ALVAREZ CIBANAL, m

Counselor, (03.08.2017)

Herr Pablo Jesus LOPEZ BLANCO

Counselor, (22.12.2014)

Herr José Antonio NAVARRO DURÁ

Counselor, (03.09.2015)

Herr Manuel De Jesus BERMEJO MORIAN, m

Counselor, (09.06.2016)

Herr Ricardo Leon BOIX GARCIA

Administrative Attaché, (04.11.2013)

Abel Ignacio BARAHONA NIETO, m

Assistent Attaché, (30.06.2017)



CONSULAR SECTION OF THE EMBASSY

Argentinierstraße 34, 1040 Wien

Tel: (+43 / 1) 505 57 88

Fax: (+43 / 1) 505 57 88 125

E-mail: emb.viena@maec.es

Office hours: Mo - Fr 09:15 - 13:15 und DO 14:30 - 16:30

Republik Österreich

Frau Sonia Isabel ALVAREZ CIBANAL, m

Counselor, (03.08.2017)



COMMERCIAL SECTION OF THE EMBASSY

Stubenring 16/1. Stock, Postfach 604, 1011 Wien

Tel: (+43 / 1) 513 39 33, 513 39 34

Fax: (+43 / 1) 513 81 47

E-mail: viena@comercio.mineco.es

Frau Ines CARPIO SAN ROMAN, m

Head, (21.04.2016)



CULTURAL INSTITUTE "INSTITUTO CERVANTES" OF THE EMBASSY

Schwarzenbergplatz 2, 2. Stock, 1010 Wien

Tel: (+43 / 1) 505 25 35

Fax: (+43 / 1) 505 25 35 18

E-mail: cenvie@cervantes.es

Herr Juan Carlos ORTEGA BAYON

Director, (01.09.2015)



TOURISM OFFICE OF THE EMBASSY

Walfischgasse 8/14, 1010 Wien

Tel: (+43 / 1) 512 95 80

Fax: (+ 43 / 1) 512 95 81

E-mail: viena@tourspain.es

Frau Maria Teresa ORTIZ MARIN, m, (01.09.2015)



SOCIAL DEPARTMENT OF THE EMBASSY

Kirchenfeldstrasse 42, 3005 Bern

Tel: (+41 / 31) 357 22 57

E-mail: suiza@meyss.es

Herr Luis DE LA VALLINA, m

Counselor, (12.06.2017)



OFFICE OF THE DEFENCE ATTACHé OF THE EMBASSY

Lichtensteinallee 1, 10787 Berlin

Tel: (+49 / 30) 254 007 300

Fax: (+49 / 30) 254 007 703

Internet: www.spanischebotschaft.de

Herr Ramon FARRE REBULL, m

Defence and Military Attaché, (29.07.2016)

Herr Pedro Domingo SOLBES GALIANO

Airattaché, (01.07.2016)



AGRICULTURE SECTION OF THE EMBASSY

Lichtensteinallee 1, 10787 Berlin

Tel: (+49 / 30) 254 007 350

Office hours: 09.00 - 13.00 und 14.00 - 17.00

Bundesrepublik Deutschland, Republik Österreich